Ташуев оценил состояние игроков «Ахмата»

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поведал о состоянии своей команды перед заключительными матчами сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Команда находится в хорошем состоянии. Никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы. Кто‑то возвращается в общую группу. Готовимся по обычному плану», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Отметим, что «Ахмат» одержал три подряд победы в Премьер-лиге, забив 11 голов. Ближайший матч грозненская команда проведет против «Ростова» 28 мая.

После 28 туров чемпионата России подопечные Ташуева набрали 49 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.