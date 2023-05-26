Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает лучшим вратарем нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Мне была симпатична игра Лантратова в «Химках». Играл достаточно надежно. Успешно перешел в «Локомотив» и сразу стал одним из лидеров. Илья лидирует по количеству сейвов. Мой выбор в пользу Лантратова!» - приводятся слова Нигматуллина на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний вратарь провел 25 поединков, в которых пропустил 34 гола. В семи поединках Лантратов сохранил свои владения в неприкосновенности.