Погребняк: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов»

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк считает, что команда Сергея Семака смогла бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов.

«Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне ЛЧ. Игра команды и квалификация футболистов «Зенита» полностью соответствуют лигочемпионской истории», - приводятся слова Погребняка на страницах издания «Чемпионат».

Петербургский клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Напомним, что российские команды и национальные сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.