В главных слухах недели вы узнаете, какую позицию в отношении будущего Лионеля Месси занял его отец Хорхе, почему Килиан Мбаппе может отказаться от перехода в «Реал», и сколько будет зарабатывать Артём Дзюба по новому контракту с «Локомотивом». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Отец Месси поставил сыну ультиматум

Если пару недель назад новости о будущем Лионеля Месси выходили пачками, то сейчас эта тема чуть поутихла. Впрочем, информация всё-таки появляется. Если верить прессе, отец звёздного футболиста, Хорхе Месси, выступил против возвращения Лео в «Барселону». Как известно, именно отец ведёт дела Месси как его агент. Причина, по которой Хорхе против камбэка на «Камп Ноу», якобы заключается в высоких налогах в Испании. Поговаривают, что родитель игрока выступит против перехода в «Барселону» в ультимативной форме.

«Реал» выбирает звезду в нападение

«Реал» находится в поиске футболиста, который в долгосрочной перспективе заменит Карима Бензема на острие атаки. По слухам, мадридцы сейчас выбирают между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Француз или норвежец могут перебраться на «Сантьяго Бернабеу» через год. В то же время есть сообщения о том, что «Реалу» был предложен Гарри Кейн. Подписать топ-форварда сборной Англии реально уже ближайшим летом, ведь его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до средины 2024 года. «Шпорам» выгодно продать свою звезду сейчас, чтобы не потерять в следующем году бесплатно. Сообщалось, что лондонцы предпочли бы продать Гарри в иностранный клуб, а не в «Манчестер Юнайтед». Что до «Реала», то на запрос посредника по Кейну клуб пока не ответил. В Мадриде изучают этот вариант, взвешивая «за» и «против».

Мбаппе продал мечту за деньги

Слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом», однако есть информация о том, что форвард может отказаться от этого варианта. Называются две причины. Во-первых, при переезде в Мадрид Мбаппе придётся пойти на ощутимое сокращение заработной платы. Во-вторых, в «Реале» рассматривают Килиана как центрального нападающего, а ему комфортнее всего играть в атаке слева. В стане «сливочных» же слева блистает Винисиус Жуниор, и смещать бразильца никто не хочет. В своё время Мбаппе говорил о желании поиграть в «Реале». Неужели он откажется от своей мечты?

«ПСЖ» выбирает топ-тренера

«ПСЖ» ищет тренера, который заменит Кристофа Галтье ближайшим летом. С грандом Лиги 1 активно связывают Жозе Моуринью. По слухам, португальский специалист готов ответить на предложение из Парижа согласием. Впрочем, на горизонте появляются и другие кандидаты. Есть информация, что руководители «ПСЖ» заинтересованы в приглашении на тренерский мостик Луиса Энрике. В клубе якобы отмечают опыт испанца и его способность работать со звёздными футболистами.

Дзюба разозлил людей своей зарплатой

«Локомотив» уже объявил о продлении контракта с Артёмом Дзюбой, который пришёлся ко двору и забил уже восемь голов в девяти матчах РПЛ. Поговаривают, что по новому трудовому договору 34-летний нападающий будет зарабатывать 10 миллионов рублей в месяц. Контракт оформлен по схеме «1+1», и если Дзюба отработает его полностью, то заработок игрока составит 240 миллионов рублей. И это ещё без бонусов. Разумеется, болельщики в сети гневно отреагировали на информацию о потенциальном доходе форварда «Локомотива». «За что футболистам платят такие деньги?» - этот вопрос всегда актуален в обществе.

Слухи собирал Александр Тихий.