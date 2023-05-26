Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров высказался о возможном назначении Николича в «Динамо»

26 Мая 2023 • 12:21 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров высказался о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича в московское «Динамо».

«Даст ли Николич результат в «Динамо»? Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых игроков, есть свой взгляд на футбол. Мне была симпатична работа этого тренера», - приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в середине мая «Динамо» сообщило об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

За два тура до завершения сезона чемпионата России «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Быстров Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 14:00
Химки Химки
Урал Урал
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
13:16 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что нападающий «Ахмата» Конате начнёт следующий сезон в другой команде
13:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 27 мая 2023
13:03 · Россия. Премьер-лига
Ташуев оценил состояние игроков «Ахмата»
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 27 мая 2023
12:51 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался о возможном назначении Николича в «Динамо»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о «Химках»: «Воздалось за увольнение Юрана»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Бувачу стоит поработать тренером «Динамо»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Бальде: «В следующем году «Спартак» должен бороться за титул с «Зенитом»
11:20 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» отреагировали на интерес «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку
11:17 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Продление контракта Дзюбы — правильное решение руководства «Локомотива» 1
11:13 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Николаев рассказал, сколько голов забьёт Дзюба в новом сезоне РПЛ
11:06 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем