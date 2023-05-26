Быстров высказался о возможном назначении Николича в «Динамо»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров высказался о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича в московское «Динамо».

«Даст ли Николич результат в «Динамо»? Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых игроков, есть свой взгляд на футбол. Мне была симпатична работа этого тренера», - приводит слова Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в середине мая «Динамо» сообщило об отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

За два тура до завершения сезона чемпионата России «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.