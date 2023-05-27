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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые длительные дисквалификации в чемпионате России

27 Мая 2023 • 08:06 Комментировать

За свой весьма странный поступок в матче против ЦСКА игрок «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию. Не все с этим решением согласны. Удаление форварда «красно-белых» заставило нас вспомнить о самых длительных дисквалификациях, которые были в чемпионате России.

Набиуллин

Наиболее частая продолжительная дисквалификация, которую зарабатывали игроки команд чемпионата России – 6 матчей. Эльмир Набиуллин очень ярко начинал свою карьеру. Прошёл все уровни сборной России (от U17 до U21), признавался лучшим молодым футболистом страны, сыграл один матч за основную команду, но затем его купил «Зенит»… В итоге защитник оказался в «Химках», в составе которых в 2022 году заработал шестиматчевую дисквалификацию. Набиуллин грубо подкатился под голкипера «Уфы» Александра Беленова. Нарушение было зафиксировано только после просмотра ВАР. Изначально Эльмир увидел перед собой жёлтую карточку.

«Красно-белые»

Ирландский полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди не отличался примерным поведением. Десять лет назад он заработал прямую красную карточку за удар игрока «Мордовии». Следом Эйден распинал всё, что встретил на своём пути, показал саранским болельщикам неприличный жест и получил… 4+2! Нет, это не условия контракта, а дисквалификация на четыре матча за грубую игру и ещё два матча – за непристойное поведение.

Эпизод столкновения Веллитона и Акинфеева до сих пор будоражит умы поклонников ЦСКА. Вернувшийся после травмы лидер армейцев вновь получил тяжёлое повреждение, а Веллитон, атаковавший голкипера за пределами штрафной площади – шестиматчевую дисквалификацию. Кроме того, в адрес бразильца слали грозные письма, что, видимо, и «подкосило» форварда. После той встречи Веллитон заметно стал терять свою уверенность.

Самую длительную дисквалификацию в чемпионате России заработал Эмануэль Погатец. Перелом малой берцовой кости и лодыжки – таков результат травмы, нанесённой австрийцем Ярославу Харитонскому из ярославского «Шинника». Полгода дисквалификации продолжились даже в английском «Мидлсбро», куда перебрался Погатец, не сыграв после того удаления и матча за «Спартак».

7 матчей и более

Александр Кокорин, Сесар Навас и Радек Ширл в период выступлений в чемпионате России умудрились наиграть на семиматчевые дисквалификации каждый. Новоиспечённый чемпион Кипра десять лет назад грубо влетел в Данило Неко, следом ударил по лицу другого игрока «Алании» Георгия Чантурию. Семь матчей дисквалификации сложились из трёх матчей за грубую игру и четырёх – за агрессивное поведение. На заседании КДК Кокорин извинился только перед клубом и болельщиками, не понимая поведения соперника. Апелляционный комитет РФС впоследствии сократил количество матчей дисквалификации до четырёх. Отметим, что грузинский нападающий Чантурия, получивший удар по лицу, оскорблял Кокорина и его родственников. Затем даже плюнул в лицо на тот момент динамовцу. 8 матчей (4 за агрессивное поведение + 4 за плевок) – вполне достойное наказание за такой поступок.

Переломом челюсти закончилось столкновение игрока «Амкара» Мартина Якубко и защитника «Рубина» Сесара Наваса. Форвард пермской команды даже собирался подавать на своего обидчика в суд, но всё обошлось. Испанец получил семь матчей дисквалификации.

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Радек Ширл получил своё удаление за воздействие на судью. Эмоции «накрыли» защитника «Зенита», который руками стал толкать помощника главного арбитра матча.

Десятка

Заводные футболисты из южных стран всегда отличалась своим непростым характером. Герман Кутарба дважды был удалён в матчах чемпионата России на десять матчей! В конце 1990-х игрок «Алании» двумя ногами сзади влетел в юного Александра Воропаева из «Уралана». В итоге –  разрыв крестообразных связок и перелом лодыжки. Воропаев профессиональную карьеру завершил. Новая встреча с «Ураланом», спустя год, принесла новое десятиматчевое удаление Кутарбе за плевок в арбитра. Абхазец по национальности, Герман Кутарба мог поехать на чемпионат Европы-2004, находясь в расширенном списке кандидатов. Он имел (по собственному заверению) три паспорта на различные годы рождения, участвовал в грузино-абхазской войне, регулярно спорил с арбитрами и дрался с игроками соперника…

Десять матчей в 2001 году заработал Дмитрий Скобляков. В матче его «Торпедо» против «Алании» полузащитник автозаводцев не совладал с эмоциями, нанеся удары рефери. Любопытно, что уже в следующем матче за «дубль» Скобляков вновь заработал удаление. Затем была травма спины, которая стала ещё большим наказанием для игрока, нежели удаление.

Не сдержал свои эмоции и форвард «Сатурна» Баффур Гьян. Получив оскорбление в личный адрес по национальному признаку, Гьян не сдержался, ответив обидчику ударом по лицу. Десять матчей впоследствии уменьшили до пяти, разобравшись в ситуации.

Нахлынувшие эмоции – это самое страшное для футболиста. Нужно уметь сублимировать их в игру, а не в странные действия на поле. Не стоит забывать при этом и про провокации соперника. Разозлиться и подставить свою команду – именно этого добиваются от  взрывных игроков провокаторы, поэтому всегда нужно оставаться с холодной головой.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Шинник Алания Георги Чантурия Баффур Гьян Александр Соболев
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