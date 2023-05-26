Газзаев - о «Химках»: «Воздалось за увольнение Юрана»

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о досрочном вылете подмосковных «Химок» из Премьер-лиги.

«Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты», - приводит слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

За два тура до завершения сезона РПЛ «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице. На счету команды 18 набранных баллов. В ближайшем поединке подмосковный коллектив встретится на своем поле с екатеринбургским «Уралом».