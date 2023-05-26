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В «Сочи» отреагировали на интерес «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку

26 Мая 2023 • 11:20 Комментировать

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес петербургского «Зенита», ЦСКА и «Спартака» к защитнику команды Артёму Макарчуку.

«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 33 поединках, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Макарчук выступает за сочинскую команду с февраля 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Артём Макарчук
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