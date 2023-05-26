Экс-игрок «Зенита» Николаев рассказал, сколько голов забьёт Дзюба в новом сезоне РПЛ

Экс-форвард петербургского «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о перспективах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в следующем сезоне Премьер-лиги.

«На какую бомбардирскую планку в следующем сезоне Артём может рассчитывать? Думаю, голов на 10-12 - смело. Для него как для возрастного форварда это будет очень хорошим показателем», - передает слова Николаева издание «РБ Спорт».

Напомним, что накануне 34-летний нападающий продлил контракт с «железнодорожниками» по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба сыграл девять поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.