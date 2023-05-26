Медведев: «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов»

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора петербургского «Зенита», считает, что «сине-бело-голубые» составили бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Это нас разочаровывает. По составу и уровню игры «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне ЛЧ и в будущем», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.