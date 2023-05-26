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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев: «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов»

26 Мая 2023 • 11:06 Комментировать (1)

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора петербургского «Зенита», считает, что «сине-бело-голубые» составили бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Это нас разочаровывает. По составу и уровню игры «Зенит» составил бы серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне ЛЧ и в будущем», - приводятся слова руководителя на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ.

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Зенит Александр Медведев
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sierge
26 Мая 2023 в 11:22
Кому? В борьбе за 3е место в группе?
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