Ловчев оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» навязать борьбу «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о шансах «красно-белых» и «Локомотива» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в следующем сезоне.

«Может ли «Локо» побороться с «Зенитом»? Ни «Локомотив», ни «Спартак», если сохранятся нынешние составы, не смогут - надо укрепляться, брать более классных игроков. Надо усиливаться», - приводятся слова Ловчева в его телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» в нынешнем сезоне досрочно оформил чемпионство. Этот титул стал для подопечных Сергея Семака пятым подряд.