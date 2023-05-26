Ловчев отреагировал на новый контракт Дзюбы с «Локомотивом»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о новом контракте, который нападающий Артём Дзюба заключил со столичным «Локомотивом».

«Это очевидное действие как со стороны футболиста, так и со стороны клуба. Дзюба забивает почти в каждом матче. С ним связан весенний успех и связаны ожидания от следующего сезона», - оставил сообщение Ловчев в своем телеграм-канале.

Новый трудовой договор Дзюбы с «железнодорожниками» подписан по формуле «1+1».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий сыграл девять поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.