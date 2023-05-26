Медведев: «Зенит» - очевидный флагман российского футбола»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции в российском футболе.

«Я считаю, что «Зенит» - очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу. В борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться», - приводит слова Медведева издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил досрочное чемпионство. Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых наград в пятый раз подряд.

Следующий матч в Премьер-лиге «сине-бело-голубые» сыграют на выезде против «Сочи». Встреча состоится 27 мая.