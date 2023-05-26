Газзаев рассказал, как отразится на «Зените» уход Малкома

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слухи о возможном уходе бразильского форварда Малкома из петербургского «Зенита».

«Не думаю, что «Зенит» просядет. Возможности клуба позволяют проводить грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком - возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Малком присоединился к «Зениту» в августе 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2026/2027.

В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл 27 матчей, забил 23 мяча и сделал семь голевых передач.