Газзаев: «Есть 4-5 команд, которые способны создать конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом страны.

«Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть 4-5 команд, которые способны создать конкуренцию питерцам», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В ближайшем туре питерцы встретятся с «Сочи».