Газзаев назвал задачу ЦСКА на следующий сезон РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении «армейцев» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если «армейцы» попадут в медали, да еще и выиграют Кубок, то в целом сезон можно будет признать хорошим. Но в следующем сезоне перед ЦСКА должна стоять только одна задача - стать чемпионом», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне чемпионата России ЦСКА с 54 баллами занимает второе место после 28 проведенных туров. Следующий поединок «армейцы» сыграют на выезде против «Краснодара». Матч состоится в субботу, 27 мая.