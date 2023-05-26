Рианчо: «Дзюба отличный нападающий, не удивлён его результативностью»

Испанский тренер Рауль Рианчо, известный в чемпионате России по работе в московском «Спартака» и казанском «Рубине», отреагировал на новый контракт нападающего Артёма Дзюбы со столичным «Локомотивом».

«Дзюба - отличный нападающий. Я не смотрел матчи «Локомотива», но не удивлен его результативностью», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 34-летний пролонгировал сотрудничество с «Локомотивом» по схеме «1+1».

Дзюба пополнил ряды московского коллектива в феврале нынешнего года. В составе «Локомотива» нападающий сыграл 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.