Наумов отреагировал на новый контракт Баринова с «Локомотивом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о новом контракте полузащитника Дмитрия Баринова с «железнодорожниками».

«Бешикташ», в который мог перейти Баринов, не особо-то сильный уровень. Это так, от безысходности. Баринов недавно женился, так что новый контракт с «Локо» - отличный вариант. Почему обязательно рваться за границу?» - передает «РБ Спорт» слова Наумова.

Новое соглашение 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Баринов провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.