Газзаев: «У «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство»

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. У «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но весной «красно-белые» явно сдали. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После 28 туров «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от идущего вторым ЦСКА на один балл. Следующий матч подопечные Абаскаля сыграют против «Пари НН».