Газзаев оценил работу Ташуева в «Ахмате»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера грозненского «Ахмата» Сергея Ташуева.

«К счастью, руководство «Ахмата» своевременно сменило тренера. Вместо Талалаева пришел Ташуев. Этот ход себя полностью оправдал. У «Ахмата» еще сохраняются шансы на призовую тройку», - приводит слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке грозненская команда на выезде встретится с «Ростовом». Матч состоится в воскресенье, 28 мая.