Сутормин: «Каждый год у «Зенита» есть существенный конкурент»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о конкурентах своей команды в Российской премьер-лиге.

«Каждый год у «Зенита» есть существенный конкурент. В этом году «Спартак» был, ЦСКА ход набрал. Мы понимали, что всё зависит от нас. Хорошо, что был зазор, который мы сделали. И заранее стали чемпионами», - поведал Сутормин на ютуб-канале «СБГ Шоу».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами страны в пятый раз подряд.

Ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут против «Сочи» 27 мая.