Сутормин ответил, готов ли вернуться в «Оренбург»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о гипотетическом трансфере в «Оренбург».

«Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещё не был женат. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но уехать играть - с удовольствием», - рассказал футболист на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Алексей защищает цвета «Зенита» с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 18 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.