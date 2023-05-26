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Сутормин ответил, готов ли вернуться в «Оренбург»

26 Мая 2023 • 07:18 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о гипотетическом трансфере в «Оренбург».

«Да вообще спокойно. Но раньше такие переезды давались чуть полегче. Ведь тогда я ещё не был женат. Надо со всеми обсудить и внимательно подходить к выбору. Но уехать играть - с удовольствием», - рассказал футболист на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Алексей защищает цвета «Зенита» с 2019 года. Его трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в 18 поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Алексей Сутормин
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