Четыре клуба согласились принять участие в летнем турнире под «эгидой» питерского «Зенита»

Летом в Санкт-Петербурге состоится футбольный товарищеский турнир, участие в котором подтвердили, помимо «Зенита», еще три клуба. Это турецкий «Фенербахче», это сербская «Црвена Звезда», обладатель Кубка чемпионов в 1991 году, а также азербайджанский «Нефтчи».

«Зенит» и «Црвена Звезда», напомним, являются свежеиспеченными победителями внутренних чемпионатов своих стран. Информацию о проведении турнира уже подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, уточняет «Спорт-Экспресс». Однако подробности, дату, сроки, формат, он сообщать не стал.

Напомним, что до окончания российского чемпионата остаются еще два тура.