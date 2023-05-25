Камоцци: «Важно, чтобы РПЛ смогла сохранить высокий уровень в период отстранения от еврокубков»

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о будущем российских игроков.

«Конечно, российским футболистам будет тяжело прогрессировать без игр в еврокубках. Сейчас важно, чтобы лига смогла сохранить высокий уровень и конкуренцию», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Ранее чемпионом России текущего сезона стал санкт-петербургский «Зенит». За два тура до окончания нынешнего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» опережают идущий на второй строчке ЦСКА на 12 очков.

