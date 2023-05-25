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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали о переговорах с Дзюбой

25 Мая 2023 • 17:52 Комментировать

Артём Дзюба в следующем сезоне продолжит играть за «Локомотив». Московский клуб в четверг объявил о продлении трудового договора с 34-летним нападающим. Комментарий о переговорах с Дзюбой дал Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «железнодорожников».

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон», - сказал Ульянов, чьи слова приводятся на страницах сайта «Локомотива».

Ульянов также отметил, что Дзюба разделят цель «Локомотива» по возвращению клуба на лидирующие позиции в российском футболе.

За два тура до финиша чемпионата России «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице. Ближайший матч Премьер-лиги команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 28 мая. В этот день «железнодорожников» ждёт московское дерби против «Динамо» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Ульянов
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