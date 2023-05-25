У нападающего «Химок» Руденко есть три варианта в РПЛ

Подмосковные «Химки» потеряли шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге, однако нападающий команды Александр Руденко имеет возможность провести и следующий сезон в топ-дивизионе России.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», интерес к Руденко проявляют сразу три клуба. Речь идёт о «Крыльях Советов», «Оренбурге» и «Пари НН».

В сезоне 2022/2023 Руденко провёл за «Химки» 27 официальных матчей. В них форвард записал на свой счёт пять голов.

Добавим, что 24-летний Александр Руденко оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 900 тысяч евро.