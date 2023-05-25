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Баранник: «Хочу, чтобы за «Зенит» играло больше своих воспитанников» эксклюзив

25 Мая 2023 • 16:58 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил петербургский клуб с 98-летием.

- Вы проверили в клубе 9 лет. Можете выделить своих сильнейших одноклубников?

- Несомненно, это Юра Желудков, Николай Ларионов и Прошин. Тот состав был во многом разнообразным и уникальным, но лучшие для меня они.

- А что касается представителей тренерского штаба?

- Павел Фёдорович Садырин. Он сыграл большую роль в моём спортивном становлении. Я начинал у него ещё в дубле в 1972 году. Потом мы вместе с ним стали чемпионами, так что он сильно повлиял на меня.

- Вы до сих пор общаетесь с тем составом?

- К сожалению, Прошина с нами уже давно нет. С Желудковым пересекаюсь на ветеранских турнирах, но довольно редко. Я нечасто посещаю родной город в последнее время.

- Сейчас лучший период в истории клуба?

- Раз пять чемпионство подряд, то лучший. Этот результат показывает силу сегодняшней команды.

- В целом вас устраивает вектор развития клуба? Обойму команды составляют иностранцы.

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- В перепродаже игроков я не вижу ничего плохого. Конечно, я как выходец ленинградского футбола хочу, чтобы в команде играло как можно больше собственных воспитанников, но реалии выглядят иначе. Надеюсь, со временем в клубе восторжествует разумный симбиоз, а на поле будут выходить наши воспитанники и сильные иностранцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Баранник
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