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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС провёл жеребьёвку стыковых игр за места в РПЛ

25 Мая 2023 • 16:38 Комментировать

Российский футбольный союз отрапортовал об итогах жеребьёвки стыковых игр за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне. Как известно, в «стыках» 13-я команда РПЛ сыграет против 4-й команды Первой лиги, а 14-я команда РПЛ – против 3-й команды Первой лиги. Дуэли будут состоять из двух матчей.

По итогам жеребьёвки стало известно, что клубы Первой лиги проведут первые матчи на своём поле, а ответные – на выезде. Игры запланированы на 6 и 9 июня, однако точные даты РФС обещает назвать дополнительно.

Пары стыковых игр будут известны после завершения чемпионата Премьер-лиги и первенства Первой лиги.

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РФС Стыковые матчи РПЛ
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