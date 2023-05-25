РФС провёл жеребьёвку стыковых игр за места в РПЛ

Российский футбольный союз отрапортовал об итогах жеребьёвки стыковых игр за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне. Как известно, в «стыках» 13-я команда РПЛ сыграет против 4-й команды Первой лиги, а 14-я команда РПЛ – против 3-й команды Первой лиги. Дуэли будут состоять из двух матчей.

По итогам жеребьёвки стало известно, что клубы Первой лиги проведут первые матчи на своём поле, а ответные – на выезде. Игры запланированы на 6 и 9 июня, однако точные даты РФС обещает назвать дополнительно.

Пары стыковых игр будут известны после завершения чемпионата Премьер-лиги и первенства Первой лиги.