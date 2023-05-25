Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что летом клуб пополнит словенский полузащитник Мартин Крамарич.

«Мы будем говорить о трансферах чуть позже. Сейчас идёт чемпионат, так что пока комментировать ничего не буду», - сказал Рубашко.

Отметим, что последним клубом футболиста был словенский «Браво».

Игрок ранее вызывался в молодёжную и юношеские сборные Словении. В текущем сезоне 25-летний Крамарич принял участие в 32 встречах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.