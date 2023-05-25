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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» сообщил об операции Родригао

25 Мая 2023 • 15:16 Комментировать

Защитник «Зенита» Родригао перенёс хирургическое вмешательство из-за травмы приводящей мышцы бедра. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба.

Отмечается, что решение о проведении операции было принято тренерским и медицинским штабами. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Информацию о сроках восстановления Родригао «Зенит» обещает обнародовать дополнительно. В этом сезоне футболист уже не сыграет. 

27-летний Родригао провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. «Сине-бело-голубые», как известно, в этом сезоне стали чемпионами России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
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