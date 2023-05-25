«Зенит» сообщил об операции Родригао

Защитник «Зенита» Родригао перенёс хирургическое вмешательство из-за травмы приводящей мышцы бедра. Об этом рассказывает пресс-служба питерского клуба.

Отмечается, что решение о проведении операции было принято тренерским и медицинским штабами. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Информацию о сроках восстановления Родригао «Зенит» обещает обнародовать дополнительно. В этом сезоне футболист уже не сыграет.

27-летний Родригао провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. «Сине-бело-голубые», как известно, в этом сезоне стали чемпионами России пятый год подряд.