Сутормин ответил на вопрос, кто в «Зените» сильнее всех напился во время празднования

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин дал комментарий по поводу празднования пятого подряд чемпионства. Полузащитник ответил на вопрос, кто из футболистов сильнее всех напился.

«Да все, наверное!» - сказал Сутормин со смехом в программе «СБГ Шоу» на YouTube. «У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса», - добавил игрок.

До конца сезона «Зениту» остаётся провести два матча Премьер-лиги – против «Сочи» на выезде и против «Факела» дома.

Следующий сезон для «Зенита» начнётся с матча за Суперкубок. В нём питерцы сыграют против ЦСКА или против «Краснодара» - эти команды 11 июня сыграют в суперфинале Кубка России.