Гранат оценил шансы «Спартака» обогнать ЦСКА

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о шансах «Спартака» финишировать на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Судя по календарю, у «Спартака» соперники полегче. На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку. Посмотрите, какие соперники у ЦСКА. У «армейцев» очень тяжелый календарь», - передает слова Владимира издание «РБ Спорт».

Перед заключительными двумя турами Премьер-лиги «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от идущего вторым ЦСКА на один балл.