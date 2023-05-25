Сутормин ответил, допускает ли уход из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли в «Зените»? Посмотрим. Тяжело сказать. Уход не исключаю. Будем разговаривать с руководством, с Сергеем Богдановичем Семаком и принимать решение», - высказался футболист в выпуске СБГ Шоу.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний полузащитник провел 12 поединков, в которых получил две желтые карточки.

Сутормин выступает за петербургский коллектив с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между Алексеем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.