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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин ответил, допускает ли уход из «Зенита»

25 Мая 2023 • 13:21 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли в «Зените»? Посмотрим. Тяжело сказать. Уход не исключаю. Будем разговаривать с руководством, с Сергеем Богдановичем Семаком и принимать решение», - высказался футболист в выпуске СБГ Шоу.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний полузащитник провел 12 поединков, в которых получил две желтые карточки.

Сутормин выступает за петербургский коллектив с лета 2019 года. Срок действующего трудового договора между Алексеем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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