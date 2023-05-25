Агент рассказал о зарплате Дзюбы в «Локомотиве»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о заработной плате нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве». Ранее сообщалось, что по новому договору форвард будет получать десять миллионов рублей в месяц.

«Что касается информации о зарплате в 120 млн рублей за год, то эта сумма не кажется мне какой-то запредельной. Она отражает действительность. Игроку платят столько, насколько его уважают в клубе», - приводит слова Сафонова издание «РИА Новости».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РПЛ 34-летний форвард сыграл девять матчей и забил восемь голов.