Агент: «Роша претендует на звание лучшего защитника РПЛ»

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался об уровне игры своего клиента в Российской премьер-лиге.

«Людям нравится Виллиан. Он хорошо играет и уже претендует на звание лучшего защитника чемпионата», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 28-летний южноамериканец провел 33 поединка за «армейский» коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Роши с московским клубом рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.