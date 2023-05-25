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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Роша претендует на звание лучшего защитника РПЛ»

25 Мая 2023 • 12:57 Комментировать

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался об уровне игры своего клиента в Российской премьер-лиге.

«Людям нравится Виллиан. Он хорошо играет и уже претендует на звание лучшего защитника чемпионата», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 28-летний южноамериканец провел 33 поединка за «армейский» коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Роши с московским клубом рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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