Руслан Нигматуллин: «Надеялся, что Соболев получит меньшую дисквалификацию»

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре поединка.

«Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», - приводятся слова Нигматуллина на страницах издания «Чемпионат».

Соболев получил красную карточку за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Поединок состоялся на прошлых выходных и завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1. После этой игры разрыв между командами сократился до одного очка.