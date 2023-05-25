Мелкадзе назвал задачу «Сочи» в матче с «Зенитом»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе поведал о цели своей команды в предстоящем поединке 29-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Мотивация максимальная, хочется порадовать всех, кто переживает и болеет за нас. Ещё не разбирали цели на игру с «Зенитом», но, мне кажется, задача - победить однозначно», - цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 27 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка южане занимают десятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой строчке.