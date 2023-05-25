Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предположил, почему бразильский футболист «сине-бело-голубых» Малком испытывал проблемы с адаптацией к Российской премьер-лиге в свои первые годы нахождения в России.

- Как относитесь к тому, что Малком может уйти из «Зенита»?

- Он уже перерос уровень нашего чемпионата. Если те же Вендел и Клаудиньо получат приглашение в европейские топ-клубы, то «Зенит», думаю, не откажет. Они доставили много радости болельщикам. Вендел вообще похож на европейского футболиста по стилю. Они заслужили повышение.

- Как думаете, почему у Малкома не получалось показать свой нынешний уровень в предыдущих сезонах?

- Таких случаев было много. В ЦСКА приезжали бразильцы, которые не сразу раскрывались. Он столкнулся с адаптацией, с рядом травм. Знаете, как говорят, бразильцы играют в футбол, а россияне работают на поле. Посмотрите, какие люди играют рядом с ним сейчас. Дуглас Сантос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и вся остальная команда.

- Думаете, кто-то из них способен заиграть на высшем уровне в Европе?

- Все они, в частности Андрей Мостовой. У него есть проблемы с реализацией в последнее время, но он всё равно прогрессирует. Уверен, что за ним следят определённые люди и не удивлюсь, если на него придёт трансферный запрос из Европы. Посмотрите, сколько он создаёт голевых моментов. Я верю в него.