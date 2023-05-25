ЦСКА или «Зенит»: Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал клуб Премьер-лиги, который является самым принципиальным соперником «красно-белых» в России.

«Основное дерби всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит. Главным дерби страны остается «Спартак» - ЦСКА», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА со счетом 2:1. За два тура до завершения сезона «красно-белые» занимают третье место, отставая от идущих вторыми «армейцев» на один балл.