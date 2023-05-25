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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА или «Зенит»: Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»

25 Мая 2023 • 10:35 Комментировать (1)

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал клуб Премьер-лиги, который является самым принципиальным соперником «красно-белых» в России.

«Основное дерби всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит. Главным дерби страны остается «Спартак» - ЦСКА», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА со счетом 2:1. За два тура до завершения сезона «красно-белые» занимают третье место, отставая от идущих вторыми «армейцев» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Даниил Хлусевич
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Мая 2023 в 11:10
ай дпд што там щитаец какай-та ..севич.. у зенита главный пративнег на поле - немыцыя хрюнделя.. каторые ща ваще не саперники.. апосля усе маскавскея.. а вы тама в междусабойчеках пыхтице.. цыркачи.. А-ха-ха-ха! )))
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