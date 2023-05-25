Соломатин предложил отобрать у Соболева Fan ID

Экс-игрок московского ЦСКА Андрей Соломатин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за неприличный жест во время дерби с ЦСКА.

«Я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на стадион. Если бы это было первый раз, а так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», - цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Матч 28-го тура между «Спартаком» и ЦСКА завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-белых» отметился Квинси Промес.