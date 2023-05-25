Бушманов оценил решение КДК в отношении Соболева

Экс-игрок сборной России Евгений Бушманов прокомментировал дисквалификацию форварда московского «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче против ЦСКА. КДК РФС дисквалифицировал нападающего на четыре поединка.

«Дисквалификация Соболева заслуженная. Кто-то говорил, что его нужно отстранять на 10 матчей, но это был бы перебор. Такого наказания достаточно. Надеюсь, эта ситуация повлияет на поведение Александра», - передает слова Бушманова издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий сыграл 26 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и шесть результативных передач.