Семшов назвал неожиданного претендента на призовые места в РПЛ

Экс-футболист сборной России и столичного «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о борьбе за призовые места в Премьер-лиге между «Спартаком», ЦСКА и их ближайшими преследователями.

«У всех хорошие шансы быть как вторым, так и третьим. Ещё не надо сбрасывать со счетов «Ростов» и «Ахмат». Грозненцы могут залезть в тройку по итогу сезона», - передает слова Семшова Metaratings.ru.

За два тура до завершения сезона ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак, набравший 53 балла, идет на третьем месте. Далее расположились «Ростов» (50) и «Ахмат» (49).