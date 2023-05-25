Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал неожиданного претендента на призовые места в РПЛ

25 Мая 2023 • 09:31 Комментировать

Экс-футболист сборной России и столичного «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о борьбе за призовые места в Премьер-лиге между «Спартаком», ЦСКА и их ближайшими преследователями.

«У всех хорошие шансы быть как вторым, так и третьим. Ещё не надо сбрасывать со счетов «Ростов» и «Ахмат». Грозненцы могут залезть в тройку по итогу сезона», - передает слова Семшова Metaratings.ru.

За два тура до завершения сезона ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак, набравший 53 балла, идет на третьем месте. Далее расположились «Ростов» (50) и «Ахмат» (49).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов ЦСКА Москва Ростов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
10:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА или «Зенит»: Хлусевич назвал самого принципиального соперника «Спартака»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — о Писарском: «Смена фамилии играет как-то кармически»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Соломатин предложил отобрать у Соболева Fan ID
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил решение КДК в отношении Соболева
09:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал неожиданного претендента на призовые места в РПЛ
09:21 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Динамо» ничего не получалось, потому что они сделали ставку на иностранных специалистов»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Баринов прокомментировал подписание нового контракта с «Локомотивом»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Галямин - о Соболеве: «Такие футболисты редко меняются»
08:23 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Для «Локомотива» хорошо, что Баринов остаётся»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Поведение Соболева бьёт по репутации футбола» 2
07:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил решение КДК РФС в отношении защитника ЦСКА Роши
07:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказал мнение о дисквалификации Соболева
07:14 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о чемпионстве «Зенита»
07:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер ЦСКА: «Соболеву нужно было дать 10 матчей дисквалификации» 2
00:24 · Россия. Премьер-лига
Французский клуб сделал «Спартаку» предложение по Мартинсу эксклюзив
Все новости
Рекомендуем