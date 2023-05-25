Баринов прокомментировал подписание нового контракта с «Локомотивом»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о подписании нового трудового соглашения с «железнодорожниками». Контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Я очень рад такому событию. В моей карьере это уже не первое переподписание с «Локомотивом». Благодарен клубу за доверие. Постараюсь все свои навыки показать на поле», - приводятся слова 26-летнего полузащитника на официальном сайте столичного клуба.

Дмитрий является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 33 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.