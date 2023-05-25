Галямин - о Соболеве: «Такие футболисты редко меняются»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева за неспортивное поведение во время недавнего дерби с ЦСКА (2:1).

«Научит ли чему-то эта история Соболева? У него эмоциональные выпады происходят каждый второй матч. Его гиперэмоциональность мешает показать более классный футбол. По моему опыту, такие футболисты редко меняются», - приводит слова Галямина издание «РБ Спорт».

КДК РФС принял решение дисквалифицировать 26-летнего нападающего «Спартака» на четыре поединка. Таким образом, нынешний сезон для Александра завершен досрочно.