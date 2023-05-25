Сенников: «Для «Локомотива» хорошо, что Баринов остаётся»

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о новом трудовом соглашении между полузащитником Дмитрием Бариновым и «железнодорожниками».

«Баринов - хороший футболист. «Локомотив» страхуется, переподписывая его, чтобы за бесплатно Дмитрий не ушел. Для «Локомотива» хорошо, что Баринов остается. Не будут рушиться игровые связи», - цитирует Сенникова издание «РБ Спорт».

26-летний полузащитник выступает за «Локомотив» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий принял участие в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.