Орлов: «Поведение Соболева бьёт по репутации футбола»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу дисквалификации нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за скандальный жест в матче 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (2:1). Форвард отстранили на четыре поединка.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Это неприлично со всех сторон. Такое поведение бьёт по репутации футбола. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за неё постоянно заходит», - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что во втором тайме дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест в сторону защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку.

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