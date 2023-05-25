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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Поведение Соболева бьёт по репутации футбола»

25 Мая 2023 • 07:35 Комментировать (1)

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу дисквалификации нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за скандальный жест в матче 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (2:1). Форвард отстранили на четыре поединка.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Это неприлично со всех сторон. Такое поведение бьёт по репутации футбола. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за неё постоянно заходит», - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что во втором тайме дерби с ЦСКА Соболев показал неприличный жест в сторону защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку.

«Хам и выродок»: Орлов грубо оскорбил игрока «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Александр Соболев
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sierge
25 Мая 2023 в 09:20
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