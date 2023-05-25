Канчельскис оценил решение КДК РФС в отношении защитника ЦСКА Роши

Экс-футболист национальной сборной России Андрей Канчельскис высказался насчет решения КДК РФС в отношении защитника «армейцев» Виллиана Роши. Бразильцу отменили красную карточку, которую он получил в дерби со «Спартаком» (2:1).

«Отмена удаления Роши справедлива. Он же не говорит по-русски и хотел показать судье жест Соболева. Если бы он знал русский, то подошёл бы и спросил. Правильно, что карточку отменили», - передает слова Канчельскиса издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Виллиан провел 20 поединков, в которых забил два мяча. После 28 туров ЦСКА занимает второе место в таблице.