Канчельскис высказал мнение о дисквалификации Соболева

Экс-форвард сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать нападающего московского «Спартака» Александра Соболева на четыре поединка.

«Соболев - игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», - приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В середине матча 28-го тура против ЦСКА Соболев показал неприличный жест в адрес защитника Виллиана Роши, схватившись за пах. За это нарушение форвард «народной команды» получил красную карточку.