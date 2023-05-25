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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис высказал мнение о дисквалификации Соболева

25 Мая 2023 • 07:19 Комментировать

Экс-форвард сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать нападающего московского «Спартака» Александра Соболева на четыре поединка.

«Соболев - игрок сборной, игрок «Спартака». Я уверен, что, если бы это был игрок условно «Урала», то сто процентов дали бы больше матчей дисквалификации», - приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В середине матча 28-го тура против ЦСКА Соболев показал неприличный жест в адрес защитника Виллиана Роши, схватившись за пах. За это нарушение форвард «народной команды» получил красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Александр Соболев
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