Семак высказался о чемпионстве «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на обсуждения гегемонии своей команды в Российской премьер-лиге. «Сине-бело-голубые» в пятый раз подряд выиграли титул.

«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь - что без бразильцев команда не та. Каждый год о чём‑то говорят», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. В заключительных двух турах подопечные Семака встретятся с «Сочи» и «Факелом».