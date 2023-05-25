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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер ЦСКА: «Соболеву нужно было дать 10 матчей дисквалификации»

25 Мая 2023 • 07:09 Комментировать

Экс-тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался о решении КДК РФС в отношении нападающего «Спартака» Александра Соболева. Игрока «красно-белых» наказали за скандальный жест в дерби с ЦСКА (2:1) 4-матчевой дисквалификацией.

«Поведение Соболева – не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, четыре матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел 26 поединков. Нападающий отметился 13 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Костылев Александр Соболев
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